Ruhani'den 'nükleer anlaşma' açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın eksiksiz uygulanmasını istediklerini ve ABD'nin yaptırımları kaldırması halinde ülkesinin anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi için yaptırımların kaldırıldığını doğrulaması gerektiğini söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer görüşmelere değinen Ruhani, "Bugün 5+1 ülkeleri, Avrupa ve bölge, İran'ın nükleer programıyla ilgili ikilemin çözümünün nükleer anlaşmanın uygulanması olduğunun farkındadır. Biz ne bir kelime eksik ne de bir kelime fazla, sadece nükleer anlaşmanın olduğu gibi uygulanmasını istiyoruz" dedi.

Ruhani, nükleer anlaşmanın yeniden uygulanabilmesi için ülkesinin belirlediği 3 aşamadan söz ederek, ilk aşamada ABD'nin yaptırımları kaldırması gerektiğini, ikinci aşamada yaptırımların tamamen kaldırıldığının İranlı kurumlar tarafından teyit edileceğini ve üçüncü aşamada da yeniden nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine döneceklerini belirtti.