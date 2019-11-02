"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Rus Bakan Lavrov: Bağdadi, ABD'nin bir buluşuydu

02 Kasım 2019, Cumartesi 11:44
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, DEAŞ'ın eski lideri Ebubekir el-Bağdadi'yle ilgili "ABD'nin bir buluşuydu" yorumunu yaptı.

Rus "Rossiya 24" kanalına konuşan Dışişleri Bakanı Lavrov, DEAŞ'ın eski lideri Bağdadi'nin ölümü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bağdadi'nin ölümü konusunda ABD'den farklı bir değerlendirme yapan Lavrov, "Bağdadi, ABD'nin bir buluşuydu. Savunma Bakanlığımız Bağdadi hakkında bir açıklama yaptı. Bu konuda daha fazla bilgi istiyoruz. Ordumuz ilave bulgular üzerinde çalışıyor ve ABD'nin (Bağdadi'nin ölümüyle ilgili) söylediklerinin çoğunu halen teyit edemiyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinden sonra yaşananlara atıf yapan Lavrov, "DEAŞ, Irak'taki yasa dışı işgal, Irak devletinin çökmesi ve Amerikalıların hapishanelerdeki aşırılıkçıları serbest bırakmasının ardından yükseldi. Dolayısıyla Amerikalılar, doğumunu sağladıkları birini ortadan kaldırmış oldular, eğer gerçekten yaptılarsa." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü düzenlediği basın toplantısında, Bağdadi'nin, Suriye'nin İdlib kentinde bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla öldüğünü açıklamıştı.

AA

Etiketler: rusya, bağdadi
Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tel Abyad’da pazar yerine bombalı saldırı: 10 sivil öldü
    📷

    Bu güzelliği yerinde görmelisiniz

    140 bine yakın kişi koşacak

    İçişleri Bakanı Soylu: Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz

    'İnsanlığın yaşadığı krizlerden çıkışının yolu Veda Hutbesi'ndeki ilkelerde'

    Prof. Dr. Toros'tan "pastırma yazı'' açıklaması

    Mali'deki terör saldırısında ağır bilanço!

    ABD'de Beto O'Rourke başkanlık yarışını bıraktı

    Aile sayısı 55'e yükseldi: Evlat nöbetinde 2 ay geride kaldı

    Üniversite programlarındaki isim kargaşasına ilişkin YÖK'ten yeni adım

    Trump'ın seçim ittifakı tavsiyesine Johnson'dan cevap

    Rus Bakan Lavrov: Bağdadi, ABD'nin bir buluşuydu

    Trump'tan Türkiye açıklaması

    İsrail, Gazze'ye saldırdı

    Zigana'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

    6 milyon genç kayıp nesil

    Fitch'ten Türkiye kararı

    Vergiye zam

    İşsizliğe ve inşaat sektöründeki krize çare aranıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Mustafa Sungur’un zor imtihanı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’de finale doğru mu?
    Ahmet BATTAL

    Üniversitelerde OHAL’den BUHAL’e
    Abdurrahman AYDIN

    Talebesinin Bediüzzaman ile ihlâs tartışması - 2
    Faruk ÇAKIR

    Haydi, yap!
    Genel

    Fitch'ten Türkiye kararı
    Genel

    Vergiye zam
    Mehmet ÇETİN

    Hukuka tecavüz, hürmete taarruz, kudsiyete hürmetsizlik
    Genel

    6 milyon genç kayıp nesil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.