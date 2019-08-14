Rüşvetçi iş adamı İsviçre’de yargılanacak

İsrailli milyarder iş adamı Beny Steinmetz ve iki arkadaşının, Gine Cumhuriyeti’nde bir demir madeninin işletme hakkının kendilerine verilmesini sağlamak için rüşvet verdikleri gerekçesiyle İsviçre’de yargılanacağı bildirildi.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, İsviçreli Savcı Claudio Mascotto, Steinmetz ve iki arkadaşı hakkında, eski Gine Cumhurbaşkanı Lansana Conte’nin eşine 2005’te Simandou bölgesindeki demir madenlerinin işletim haklarını kendilerine vermesi için 10 milyon dolar rüşvet verdiği gerekçesiyle dava açtı. İsrailli iş adamı, kendisine yönelik suçlamaları reddediyor. Dünyanın en büyük demir rezervlerinden biri olan Simandou’da 2,4 milyar ton yüksek kaliteli demir cevheri bulunduğu tahmin ediliyor. AA

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