Rusya Afganistan’ın kuzeyindeki diplomatlarını tahliye etti

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrinde görevli Rus diplomatlar Özbekistan’a tahliye edildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yusuf Kabulcanov, yaptığı yazılı açıklamada, "Şu anda Afganistan'ın Hayratan kentinde bulunan Rusya Federasyonu Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğunda görevli diplomatlar güvenli şekilde Özbekistan’a tahliye edildi." ifadesini kullandı. Son dönemde Taliban'ın Özbekistan sınırı yakınındaki Afganistan'ın bazı bölgelerini ele geçirmesi üzerine iki ülke sınırındaki durum gerginleşti. Taliban saldırılarından kaçan 100'e yakın Afgan askeri Özbekistan topraklarına sığınmıştı. AA

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