Rusya, Belarus’ta rezerv gücünü geri çekti

Rusya-Belarus sınırında bulunan Rus askerî birliklerden oluşturulan rezerv gücü, kalıcı görev yerlerine geri döndü.

Rus devlet televizyonu Rossiya 24’ün canlı olarak yayın- ladığı görüntülere göre Rus rezerv gücü askerleri otobüslerle ve personel taşıyıcılarla kalıcı görev yerlerine intikal etti. Rus askerleri taşıyan otobüs ve personel taşıyıcılara çakarlı zırhlı araçların eşlik ettiği görüldü. Rusya ve Belarus liderleri arasındaki görüşmenin ardından açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmenin önemli sonuç- larından birinin, Rusya-Belarus sınırında bulunan Rus askerî birliklerden oluşturulan rezervin kalıcı görev yerlerine geri çekilmesi oldu- ğunu vurgulamıştı. Peskov, “Soçi’de iki devlet başkanı arasındaki gö- rüşmenin önemli bir sonucu, Rusya-Belarus sınırının yakınında oluştu- rulan Rus kolluk kuvvetleri ve Ulusal Muhafız rezervinin lağvedilip askerlerin kalıcı görev yerlerine çekilmesi konusunda anlaşma sağlanması” ifadelerini kullanmıştı.

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