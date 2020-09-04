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4 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Rusya'da koronavirüs nedeniyle 121 kişi daha öldü

04 Eylül 2020, Cuma 13:49
Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 15 bin 105’e, ölü sayısı 17 bin 649’a yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 110 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 15 bin 105’e ulaştı. Böylece 15 Ağustos’tan bu yana günlük vaka sayısı tekrar 5 binin üzerine tırmandı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 121 artarak 17 bin 649’a, iyileşen sayısı 5 bin 812 artarak 832 bin 747’ye çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 24,2’sinde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 692 artarak 265 bin 66’ya, ölü sayısı 10 artarak 4 bin 867’ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 334 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 37 milyon 800 bini geçtiği bildirildi.

Moskova’da bugünden itibaren sıhhi tedbirlere uygun olarak kongre ve fuar merkezleri tam kapasite yeniden hizmet vermeye başlayacak.

AA

Etiketler: Rusya, koronavirüs
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