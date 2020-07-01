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1 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 654 bini aştı

01 Temmuz 2020, Çarşamba 11:35
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 556 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 654 bin 405’e çıktı.

Ülkedeki günlük ölüm vakası 10 Haziran’daki seviyeye tekrar tırmandı. Son bir günde ölü sayısı 216 artarak 9 bin 536’ya, iyileşen sayısı 10 bin 281 artarak 422 bin 931’e ulaştı.

Rusya’da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 31,9’unda semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 611 artarak 222 bin 209’a, ölü sayısı 35 artarak 3 bin 831’e çıktı. Kentte günlük vaka sayısı 6 Nisan’dan bu yana ilk defa en az seviyeye düştü.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 19 milyon 800 bini geçtiği belirtildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

AA

Etiketler: Rusya, koronavirüs, vaka sayısı
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