Yazarımız M. Latif Salihoğlu vefat etti

Gazetemiz Yazarlarından Tarihçi M. Latif Salihoğlu Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Yeni Asya'da uzun yıllardan beri hizmet eden Tarihçi Yazar Muhterem M. Latif Salihoğlu, bu sabah tedavi gördüğü hastanede (Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi/İstanbul) vefat etmiştir.

Ailesine ve yakınlarına Cenab-ı Hakk sabr-ı cemil ihsan eylesin. Mekanı cennet olsun. Amin.

CENAZE NAMAZI BİLGİSİ

30 Eylül Çarşamba (Bugün) - İkindi namazı

İstanbul Güngören Fetih Camii (Köyiçi, Kaymakamlık yanı)

Salihoğlu, kalp kapakçıklarındaki rahatsızlık sebebiyle yattığı hastanede geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi görüyordu. Önce Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’nde teşhis konulan Salihoğlu, buradan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti. Yapılan ameliyatta iki kalp kapakçığı değiştirilmişti.

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‘35 yıllık mesleki hayatımın meyvesi’

Risale-i Nur Külliyatı ve Müellifi Üstad Bediüzzaman Said Nursi ile Talebelerinin hayatı ve hatıraları ile ayrıca yakın tarihimizdeki gelişmelerle ilgili de yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce seminer vermiş olan Salihoğlu, tamamı 5 ciltten oluşan “Ahirzaman Tarihi” adlı seriyi de kaleme almış ve söz konusu eseri hakkında ‘35 yıllık mesleki hayatımın meyvesi’ ifadelerini kullanmıştı.

Duaya vesile olması niyetiyle Salihoğlu'nun kaleme adlığı makaleleri ve kendisiyle yapılan röportajları istifadenize sunuyoruz:





Merhum Salihoğlu'nun köşe yazılarını okumak için tıklayınız

Hakikati anlatan eser: Ahirzaman Tarihi

Osmanlı aydınları hürriyet için çok bedel ödedi - Tarihçi-Yazar Latif Salihoğlu o dönemi yazdı

Farklı bakış açısıyla bir “yakın tarih” değerlendirmesi: “Ahir Zaman’ın tarihi

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M. Latif Salihoğlu kimdir?

1958 yılında Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Yedibölük köyünde doğdu. İlkokul tahsilini köyde, ortaokulu ilçede, liseyi ise Batman’da tamamladı. Değişik köy ve şehirlerde yaklaşık üç yıl vekil öğretmenlik yaptı. Batman Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü'nü bitirdi. 1979 yılı başında İstanbul’a göç etti. Aynı yıl içinde Yeni Asya gazetesinde çalışmaya başladı. Bir yıl sonra evlendi, ardından askere gitti. Kısa dönem askerlik yaparken yeniden üniversite imtihanına girdi. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni kazandı.

Hayatı ilimle geçti

Bir yandan Yeni Asya’da çalışırken, bir yandan okulunu okudu. 1985’te aynı fakültenin Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetten sonra Yeni Asya’da çalışmaya devam etti. Profesyonelce araştırmalar yaptı. 1992 yılından sonra köşe yazarlığı yaptı. Günlük yazılar yazmanın yanında, kitap çalışmaları yaptı. Geride kıymetli yazılar ve eserler bıraktı.

Eserleri: Türk-Kürt Kardeşliği, Tarih Bedestânı, Türkçe İbadet Tartışması, Gün Gün Tarih, Tayyar Alnıak, İsmail Hakkı Demir ve “Âhirzaman Tarihi” serisi.