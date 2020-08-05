Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 866 bini aştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 204 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 866 bin 627’ye yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 139 artarak 14 bin 490’a, iyileşen sayısı 7 bin 555 artarak 669 bin 26’ya ulaştı. Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 25,8’inde belirtiye rastlanmadı. Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 687 artarak 244 bin 784’e, ölü sayısı 11 artarak 4 bin 521’а çıktı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 232 bin test uygulandığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 29 milyon 400 bini geçtiği kaydedildi. Rusya'da, ilk COVID-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk COVID-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

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