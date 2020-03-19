Rusya'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Rusya'da koronavirüsten ölen 79 yaşındaki kadının kronik hastalıklarının da olduğu belirtildi.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 79 yaşında bir kadın öldü. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kadının, müdahaleye rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. Ölen kadının kronik hastalıklarının da olduğu belirtildi. Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Rusya'da dün Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 147 olarak açıklanmıştı. AA

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