Rusya'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Rusya'da koronavirüsten ölen 79 yaşındaki kadının kronik hastalıklarının da olduğu belirtildi.
Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 79 yaşında bir kadın öldü.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan kadının, müdahaleye rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.
Ölen kadının kronik hastalıklarının da olduğu belirtildi.
Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.
Rusya'da dün Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 147 olarak açıklanmıştı.
AA