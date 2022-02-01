Rusya'dan ABD'ye gözdağı: Geri adım atmayacağız

Rusya, Ukrayna krizinde ABD'nin yaptırım tehditleri karşısında geri adım atmayacaklarını duyurdu.

Washington'daki Rusya Büyükelçiliği'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Gerginliği körükleyen Moskova değil Washington. ABD'nin yaptırım tehditlerini dinlerken geri çekilmeyeceğiz" denildi. Rus büyükelçiliği, ABD diplomatik kaynaklarınca atılan ve Moskova'yı 2014'te Ukrayna'yı "işgal etmekle", Kırım yarımadasını ilhak etmekle suçlayan bir tweet'e tepki gösterdi. Açıklamada 'istenmeyen değişimin bölgesel gerilim bağlamında değerlendirilmesi gerektiği" ifade edildi. Euronews Türkçe

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