Rusya'dan 'Aramco' açıklaması: Soruşturma objektif yürütülsün

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Saudi Aramco petrol tesislerine saldırıya ilişkin, "Soruşturma sürecinin objektif olması önemli. Delillerle desteklenmeyen suçlamalar, meseleyi çözmek yerine sorunlu olan bölgede gerginliği arttırır." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco tesislerine yapılan saldırıyı değerlendiren Lavrov, "14 Eylül'de düzenlenen saldırıdan endişeliyiz." diye konuştu. Lavrov, saldırıya dair tarafsız ve kapsamlı soruşturmanın yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Soruşturma sürecinin objektif olması önemli. Delillerle desteklenmeyen suçlamalar, meseleyi çözmek yerine sorunlu olan bölgede gerginliği arttırır." ifadesini kullandı. AA

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