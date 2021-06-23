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23 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Rusya'dan İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi

23 Haziran 2021, Çarşamba 15:43
Rusya'nın, kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle Karadeniz'de İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'a uyarı atışı yaptığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'ye ait "HMS Defender" savaş gemisinin, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te sınırı ihlal ettiği öne sürüldü.

Bu nedenle "Su-24M" savaş uçağının havalandırıldığı belirtilen açıklamada, "Sınırları koruyan Rus gemisi, 12.06 ve 12.08'de İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı. Su-24M, 9 dakika sonra Defender gemisinin rotasına yönelik bombalama uyarısı yaptı." denildi.

İngiliz ataşe bakanlığa çağrıldı

Açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Filosu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) bağlı sınır muhafızlarının ortak eylemleriyle İngiliz savaş gemisinin sınırı terk ettiği ve olayla ilgili İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki askeri ataşesinin Rusya Savunma Bakanlığına çağrıldığı kaydedildi.

Etiketler: Rusya, İngiltere, uyarı ateşi
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