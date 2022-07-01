Rusya'dan Odessa’ya füze saldırısı: 18 ölü

Ukrayna’nın liman kenti Odessa’ya bu sabah füze saldırısı yapıldı. Reuters, saldırıda 18 kişinin öldüğünü belirtti.

Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı, saldırının bir binayı hedef aldığını ve yanındaki mağaza binasında da yangına neden olduğunu açıkladı. Duvar’daki habere göre Odessa bölgesel yönetimi sözcüsü Serhiy Bratchuk, Ukrayna devlet televizyonuna yaptığı açıklamda, saldırıda binanın bir kısmının çökmesi üzerine bazı kişilerin enkaz altında kaldığını ve kurtarma operasyonunun sürdüğünü söyledi. Bratchuk, başka bir füzenin ise tatil konaklama tesisini vurduğunu ve biri çocuk üç kişinin öldüğünü ifade etti. Haber Merkezi

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