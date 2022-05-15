Rusya: Ukrayna’ya ait S-300 sistemini vurduk - Ukrayna: Rus ordusu 1220 tankını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Rusya sınırı yakınında bulunan Sumi bölgesinde iki S-300 hava savunma füze sistemini vurduklarını bildirdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 27 bin 400 asker, 200 uçak, 164 helikopter ve 1220 tankını kaybettiğini bildirdi.

Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna’nın farklı bölgelerinde taarruzların devam ettiğini belirten Konaşenkov, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Zaporijya, Paraskoviyevka, Konstantinovka ve Novomihaylovka yerleşim birimleri civarında 2 komuta merkezi, 11 birlik müstahkem mevkisi ve mühimmat, füze ve top silahlarının bulunduğu 4 cephaneliğin vurulduğunu kaydetti. Rus hava muharebe taktik birliklerinin, Ukrayna askerleri ve teknik araçların bulunduğu 32 bölgeyi ateş altına aldığını ifade eden Konaşenkov, “Sumi bölgesinde Şpilevka yakınlarında 2 adet S-300 hava savunma füze fırlatma sistemi ve radarı yok edildi.” dedi.

***

Ukrayna: Rus ordusu 1220 tankını kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından, Rus ordusunun 24 Şubat-15 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 2?00 askerini daha kaybettiği aktarıldı. Açıklamada, Rus ordusunun toplam 27 bin 400 asker kaybettiği ve Ruslara ait 200 uçak, 164 helikopter, 1220 tank, 2 bin 958 zırhlı araç, 555 top, 195 roketatar ve 89 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart’ta yapılan açıklamada, Ukrayna’da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.