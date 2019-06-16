Rusya ve Avrupa dolardan kurtulma konusunda anlaştı

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerji Birliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, karşılıklı ticarette ruble ve euro’ya geçişle ilgilenecek bir çalışma grubu oluşturma konusunda anlaştı.
Siluanov’un Sözcüsü Andrey Lavrov, Rus medyasına açıklamasında, grubun enerji ticareti ile ilgileneceğini belirterek, “Taraflar, ulusal para kullanımının genişletilmesinin karşılıklı yarar taşıdığını, çünkü Rus ve Avrupalı girişimciler için riskler taşıdığını kaydetti” dedi. Ayrıca grubun, karşılıklı ödemelerde ulusal paraya geçişin pratik sorunlarını çözeceğini dile getiren Sözcü, çalışma grubunu Rusya’yı bakan yardımcıları düzeyindeki yetkililerin temsil edeceğini belirtti.