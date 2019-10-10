Rusya ve Irak, Şam ile Ankara arasında diyalog için destek vermeye hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Ankara ile Şam arasında diyalog başlaması için destek sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Salih, telefon görüşmesi yaparak TSK'nın Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı konuştu.

Açıklamada, "Taraflar, Fırat'ın doğusunda Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde Şam ile Ankara ve Şam ile Kürtler arasında diyalog başlatılarak sağlam ve uzun vadeli bir istikrar sağlanmasının gerekliliğini ifade etti" dendi.

Bakanlık, Rusya ve Irak'ın diyaloğun kurulması için destek sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

