"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Rusya ve Irak, Şam ile Ankara arasında diyalog için destek vermeye hazır

10 Ekim 2019, Perşembe 18:45
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Ankara ile Şam arasında diyalog başlaması için destek sunmaya hazır olduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Salih, telefon görüşmesi yaparak TSK'nın Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı konuştu.

Açıklamada, "Taraflar, Fırat'ın doğusunda Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde Şam ile Ankara ve Şam ile Kürtler arasında diyalog başlatılarak sağlam ve uzun vadeli bir istikrar sağlanmasının gerekliliğini ifade etti" dendi.

Bakanlık, Rusya ve Irak'ın diyaloğun kurulması için destek sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Etiketler: Rusya, Irak, Şam, Ankara, diyalog, destek
Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya ve Irak, Şam ile Ankara arasında diyalog için destek vermeye hazır

    Valilik açıkladı: Mardin ve Şanlıurfa'da 4 kişi öldü

    Suriye Dışişleri Bakanlığı, Barış Pınarı harekatını kınadı

    Davutoğlu: Düşünce özgürlüğüne ihtiyacımız var

    Trump, 'Suriye' konusunda açıklamalarda bulundu

    Teröristler sivilleri hedef almaya devam ediyor

    3 köy daha terörden arındırıldı

    Rusya: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz

    'Şimdiye kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi'

    İsrail yıkım, tahrik ve tahribe devam ediyor!

    Türkiye, kritik maçta Arnavutluk'u konuk edecek

    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygısı var

    MSB: Belirlenen hedefler ele geçirildi

    Tel Abyad'da son durum

    180'den fazla hedef vuruldu

    Türkiye genelinde camilerde Fetih Suresi okundu

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bizim derdimiz teröristlerdir

    EGM: Kara propaganda yapan 78 kişiyle ilgili yasal işlem başlatıldı

    Hamaset değil, sağduyu zamanı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sessiz kalanlar da sorumlu
    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman’dan, haramdan koruyan reçeteler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’de iç savaş körüklenmeseydi bunlar olur muydu?
    Genel

    Asıl zam yağmuru yolda
    Genel

    Hamaset değil, sağduyu zamanı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Hamasetten uzak dur
    Genel

    İmanla ölmenin alâmetleri
    Ahmet BATTAL

    Ankara’ya heykel lâzımsa!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kan dökülmemesini diliyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.