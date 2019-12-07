Rusya’yı İslâm âlemine yakınlaştırdık

Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubunun 5. Toplantısı bu sene Başkırdistan Cumhuriyeti başşehri Ufa’da düzenlendi.

Toplantının ana gündemi İslâm İşbirliği Teşkilâtının 50 yılının kutlamaları münasebetiyle Rusya-İslâm Dünyası ilişkileriydi. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açılış ve tebrik mesajı ile başlayan toplantıya, Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rustam Minnikhanov, Başkırdistan Cumhurbaşkanı Radiy Habirov İslâm İşbirliği Teşkilatı temsilcileri, İslâm ülkelerinden ve Rusya Müslümanlarından önde gelen 70’e yakın şahsiyet katıldı. Toplantıda Rusya Müslümanlarının en yüksek nişanı, İslâm İşbirliği Teşkilâtı 9. Genel Sekreteri Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu’na sunuldu. Törende kısa bir teşekkür konuşma yapan İhsanoğlu: “Karşılıklı çalışma ve çabalarımız sonucunda Rusya’nın İİT’ye gözlemci statüsünde üye kabul edilmesinin ne kadar önemli bir hamle olduğunu bugünkü konjonktürde daha iyi anlıyoruz. Rusya Müslümanları ile İslâm Dünyasının bütünleşmesi açısından da büyük öneme haiz olan bu girişim meyvelerini vermeye devam ediyor. Böyle ki, bu girişim ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasındaki münasebetlerin gelişmesine de önemli katkılar sağlıyor ve sağlamaya devam edecek” dedi.

İstanbul - Yeni Asya