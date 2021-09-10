'Salgınla mücadelede çıkarlar öne geçti'

Uluslararası Af Örgütü, devletlerin ve ilaç şirketlerinin Covid-19’la mücadelede insan hakları yükümlülüklerine ve mesuliyetlerine uymakta hala yetersiz kaldığını belirtti.

İngiltere merkezli örgüt, BM İnsan Hakları Konseyi’nin 48. oturumu öncesinde yayımladığı açıklamasında, devletlerin ve ilaç şirketlerinin Kovid-19’la mücadelede geldiği noktaya değindi.

Af Örgütü, BM'nin 13 Eylül’de başlayacak oturumuyla eş zamanlı olarak 14 Eylül’de, sivil toplumdan farklı sesleri ve BM organlarını pandemiyi değerlendirmek üzere bir araya getirdiği bir etkinlik düzenliyor.

"Kar marjları ve ulusal çıkarlar yaşam hakkımıza bile baskın çıkıyor"

Etkinliğe ev sahipliği yapacak olan Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard yaptığı açıklamada, "Pandemi, devletlerin ve ilaç şirketlerinin Kovid-19’la mücadelede insan hakları yükümlülüklerini ve mesuliyetlerini bir kenara bıraktığını bir kez daha gösterdi. Bizzat virüsün yarattığı yıkımı daha da ağırlaştıracak şekilde, bugün, kar marjları ve ulusal çıkarların en temel hakkımız olan yaşam hakkımıza bile baskın çıktığını gösteren üzücü bir hakikatle karşı karşıyayız" dedi.

"Artan dozları zaman kaybetmeden dağıtmak, varlıklı ülkelerin insan hakları yükümlülüğü"

Kovid-19 aşılarının, erişimin yetersiz olduğu düşük gelirli ülkelerde yaşayanlar başta olmak üzere herkes için mevcut olmasını sağlamak zorundayız" diyen Callamard ayrıca "Artan tüm dozları zaman kaybetmeden yeniden dağıtmak, varlıklı ülkelerin insan hakları yükümlülüğüdür. Bunun yanı sıra, şirketler, en çok ihtiyaç duyan ülkelere aşı göndermeye öncelik vermeli, sağlam ve bölgesel temelli üretim kapasitesi inşa etmek için teknoloji ve bilgilerini paylaşmalıdır" ifadelerini kullandı.

