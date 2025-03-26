Şehid edilen gazetecinin mesajı: Gazze’yi yalnız bırakmayın

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırısında “Al Jazeera Mubasher” kanalında muhabirlik yapan Filistinli gazeteci Husam Şebat, şehid oluşundan sonra paylaşılan mesajında “Gazze hakkında konuşmayı bırakmama” çağrısında bulundu.

Şebat, “Eğer bunu okuyorsanız, bu İsrail güçleri tarafından benim öldürüldüğüm anlamına gelir” ifadelerini kullandı. Şebat, “Gazeteci olarak görevimi yaptım. Gerçeği aktarmak için her şeyi riske attım ve sonunda 18 aydır bilmediğim huzura kavuştum” ifadeleriyle son ana kadar habercilik yaptığını belirtti.

Şebat, “Şimdi sizden şunu istiyorum: Gazze hakkında konuşmayı bırakmayın. Dünyanın ilgisinin başka yöne kaymasına fırsat vermeyin. Filistin özgür oluncaya kadar, mücadeleye devam edin ve hikâyelerimizi anlatmaya devam edin” mesajıyla son dileğini paylaştı.

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İsrail öldürüyor, dünya tepkisiz

İsrail ordusunun önceki sabah erken saatlerden itibaren Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 43 Filistinli şehid oldu, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli “Ebu Hatır” ailesine ait evin hedef alınması sonucu 4 kişi şehid oldu. Kentin güneyinde zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadıra düzenlenen bombardımanda ise “Ebu Semra” ailesinden en az 6 kişi şehid oldu, çok sayıda kişi yaralandı. Han Yunus’ta bir oto tamirhanesi ile kentin batısındaki El-Attar bölgesine düzenlenen saldırıda ikisi çocuk 5 kişi şehid oldu, çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail güçleri Han Yunus’un doğu ve kuzey bölgelerini topçu atışlarıyla saldırılarına devam ediyor.