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10 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Şiddet olayları barışa engel

09 Eylül 2019, Pazartesi 23:15
Afganistan Cumhurbaşkanlığınca, Taliban ile devam eden barış görüşmelerindeki tek engelin, şiddet olaylarının devam etmesi olduğu bildirildi.

Afganistan Cumhurbaşkanlığınca, Taliban ile devam eden barış görüşmelerindeki tek engelin, şiddet olaylarının devam etmesi olduğu bildirildi.Cumhurbaşkanlığı Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan halkı ve devletinin kalıcı barış istediği kaydedildi.çıklamada, ‘’Taliban ile devam eden barış görüşmelerindeki tek engel, şiddet olaylarının devam etmesi. Gerçek barış, şiddetin son bulması, ateşkesin kabul edilmesi ve Taliban’ın doğrudan Afgan makamlarıyla görüşmesiyle olacak.” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Afgan hükümetinin, ABD ve diğer müttefikleri ile kalıcı barış ve refahın sağlanması için ortak çalışma yapmaya hazır olduğunun altı çizildi.

Sonuca ulaşılamadı

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, üç gün önce bir ABD askerinin de öldüğü Kabil’deki saldırıdan dolayı Taliban’la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu açıklamıştı.Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor. Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesine ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

AA

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