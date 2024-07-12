Siyonist vahşet sınır tanımıyor

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan yabancı doktorlar, Gazze’de görev yaptıkları sürece şahit olduklarını anlattı.

Küçük metal parçalar yayacak şekilde tasarlanmış bombalardan saçılan neredeyse fark edilemeyecek büyüklükteki şarapnelleri özellikle çocukların vücudundan çıkarmanın zorluğuna dikkati çeken doktorlar, bu parçaların vücut içinde de önemli hasara neden olacağını belirtti. ABD’nin California eyaletinden cerrah Feroze Sidhwa, nisanda Gazze’de görev yaptığını söyledi. Sidhwa, “Karşılaştığım yaralıların neredeyse yarısı çocuklardı. Gözden kaçabilecek çok küçük parçalarda, çok fazla şarapnel yarasıyla karşılaştık. Gördüğüm birçok malzemeden daha küçük olan bu şarapneller, vücudun içinde korkunç yaralanmalara neden oluyordu” ifadelerini kullandı. AA

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