SNHR: Suriye'de fırınları hedef alan 174 saldırıda 801 sivil öldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana fırınların 174 kez saldırılara uğradığını ve bu saldırılarda 801 sivilin can verdiğini açıkladı.

Sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de Mart 2011-Eylül 2021 tarihlerinde çatışan gruplarca hedef alınan fırınlara ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, söz konusu sürede ülkenin farklı illerinde bulunan fırınların toplam 174 kez saldırıların hedefi olduğu kaydedildi.

Buna göre rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri 99, Rusya 50, terör örgütü DEAŞ 4, DEAŞ karşısı koalisyon güçleri 9, askeri muhalifler 1 ve kimliği belirsiz taraflar ise 11 kez fırınlara saldırdı.

Rapora göre, İdlib'deki fırınlara 80, Halep'tekilerine 44, Rakka'dakilerine 15, Deyrizor'dakilerine 11, Şam ve kırsalındakilerine 6, Haseke ve Hama'dakilerine 5'er, Humus ve Dera'dakilerine de 4'er kez saldırı oldu.

801 sivil öldü

Fırınlara yönelik söz konusu saldırılarda 109'u çocuk, 70'i kadın toplam 801 sivil can verdi.

Bu saldırılarda rejim güçleri 86'sı çocuk, 56'sı kadın olmak üzere toplam 685 sivili, Rusya ise 9'u çocuk, 3'ü kadın toplam 47 sivili katletti.

Koalisyon güçlerinin bombardımanında 10'u çocuk, 7'si kadın 47 sivil can verirken, kimliği belirsiz tarafların düzenlediği saldırılarda ise 4'ü çocuk, 4'ü kadın toplam 18 sivil öldü.

Askeri muhaliflerin neden olduğu saldırılarda 3, DEAŞ'ın saldırılarında ise 1 sivil öldü.

Esed rejimi ve Rusya'nın iç savaşta hedef aldığı fırınlarının çoğunun artık rejim kontrolündeki bölgelerde yer aldığına vurgu yapılan raporda, rejim kontrolündeki bölgelerde uzun süredir yaşanan ekmek krizi, saldırılan fırınlara ve birçoğunun da onarılmamasına bağladı.