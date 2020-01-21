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21 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Somali'deki saldırıda yaralananlar Türkiye'ye getirildi

21 Ocak 2020, Salı 20:15
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde bir Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine düzenlenen bombalı saldırıda yaralananlardan 10'u, tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Somali'deki saldırıda yaralanan 9 kişi Türkiye'ye getirilecek

İki Bakanlık Somali'deki bombalı saldırıyı şiddetle kınadı

Yaralıları ve sağlık ekiplerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 tipi uçak, Etimesgut Askeri Havalimanı'na indi.

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havalimanında yaralıları karşılamasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Somali'deki menfur saldırıda yaralanan 17 kişiden 6'sının Türk vatandaşı, 11'inin ise Somalili olduğunu hatırlattı. 

Yaralıların ilk etapta Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığını belirten Koca, tedavileri yapılan 6 Türk'ten 2'sinin taburcu edildiğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine dün gece Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 tipi uçağın hızlı şekilde Somali'ye gönderildiğini ifade eden Bakan Koca, şunları söyledi:

"Toplam 17 hastanın 10'unu Türkiye'ye getirdik. Bu 10 hastanın 4'ü Türk, 6'sı ise Somali vatandaşı. Türk vatandaşlarından 1'inin entübe olduğunu ve genel durumunun biraz daha ciddiyetini koruduğunu, diğer 3 hastamızın ise genel durumunun daha iyi olduğunu söyleyebilirim. 6 Somali vatandaşının 4'ünün durumları biraz daha ciddi." 

Koca, yaralıların ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt ve Ankara Eğitim Araştırma hastanelerine nakillerinin yapılacağını bildirdi. 

Saldırıyı lanetleyen ve Somali hükümeti ile vatandaşlarına tekrar geçmiş olsun dileklerini ileten Fahrettin Koca, Somali halkının her zaman yanında olacaklarını vurguladı. 

Havalimanında bazı Somalili yetkililer de hazır bulundu.

AA

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