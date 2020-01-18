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18 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

İki Bakanlık Somali'deki bombalı saldırıyı şiddetle kınadı

18 Ocak 2020, Cumartesi 17:55
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 Türk inşaat şirketi çalışanı yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısındaki Afgoye kentinde Türk müteahhitlik firmasının şantiyesine bombalı saldırı düzenlendi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, saldırıda yaralanan 2'si ağır 6 Türk vatandaşı ile aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 11 Somalili, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, olayın arkasında bölgede benzer terör saldırıları gerçekleştiren Şebab örgütünün olduğu tahmin ediliyor.

Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılıyor. Vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor. Büyükelçiliğimiz ile istişare halindeyiz, ambulans uçağımız, ihtiyaç anında yola çıkmak üzere hazır. Bu hain saldırıyı kınıyor, yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum."

Dışişleri: Somali halkının yanındayız

Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı lanetleyerek, yaralıların durumunu yakından takip ettiklerini bildirdi.

Bir Türk şirketinin şantiyesini hedef alan bu menfur saldırıda yaralananlara acil şifa dilenen açıklamada, "Dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Türkiye, Somali'de barış ve istikrarın bir an evvel tesisi ve ülkenin kalkınma ortamına kavuşması için bugüne kadar sağladığı desteği kararlılıkla sürdürecektir. Yaralı Türk vatandaşlarının durumu Mogadişu Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı: En sert şekilde kınıyoruz

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden saldırıya ilişkin açıklamada da "Somali'de masum sivilleri hedef alan ve 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Türk çalışanlara saldırı tehdidi

Başkent Mogadişu'da 28 Aralık'ta gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, Şebab'ın üstlendiği saldırıda 2'si Türk vatandaşı 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Terör örgütü Şebab, ocak başında yaptığı açıklamada, Mogadişu-Afgoye asfalt yol yapım projesini üstlenen firmanın Türk çalışanlarına açıkça saldırı tehdidinde bulunmuştu.

AA

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