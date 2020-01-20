Somali'deki saldırıda yaralanan 9 kişi Türkiye'ye getirilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu gece saat 23.00'te 9 sağlık personeli ile birlikte yola çıkacak olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, 9 yaralıyı alarak yarın Türkiye'ye dönecek" dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'deki bombalı saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşının, bu gece havalanacak Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

Koca, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Ocak'ta Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 6’sı Türk 17 kişinin yaralandığını hatırlattı.

Patlamada yaralanan Somalililerin, TSK tarafından eğitilen ve Türk kafilesini korumak üzere olay yerinde görev yapan güvenlik güçlerinden oluştuğunu ifade eden Koca, 17 yaralının patlamadan hemen sonra Mogadişu'daki tam teşekküllü Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek tedavi altına alındığını aktardı.

Koca, 6 Türk yaralıdan durumları iyi olan 3 vatandaşın bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildiğini belirterek, diğer 3 vatandaşın ameliyatlarının gerçekleştirildiğini, tedavilerinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiğini kaydetti.

Yaralılardan 11 Somaliliden 5'inin taburcu edildiğini, 2'sinin serviste, durumu ağır olan 4'ünün ise yoğun bakımda takiplerinin yapıldığını aktaran Koca, "Saldırıda yaralanan 3 Türk ve 6 Somali vatandaşını ülkemize getiriyoruz. Bu gece saat 23.00'te 9 sağlık personeli ile birlikte yola çıkacak olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak, 9 yaralıyı alarak yarın Türkiye'ye dönecek." ifadesini kullandı.

Menfur saldırıyı lanetleyen Koca, yaralılara acil şifalar diledi.

Somali hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Koca, "Türkiye Cumhuriyeti olarak dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadığımızı ve bundan sonra da bırakmayacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum." değerlendirmesini yaptı.