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23 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Son 24 saatte dünyada neler yaşandı?

22 Mart 2020, Pazar 23:14
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 330 bini aşarken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 14 bini geçti.

En fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 651 kişi artarak 5 bin 476’ya yükseldi. Vaka sayısı ise 59 bin 138 oldu.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, teknik heyette yer alan Paolo Maldini ile genç takımda oynayan oğlu Daniel Maldini'nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Koronavirüsün dünya genelindeki merkez üssü Çin'de ölenlerin sayısı 6 artarak 3 bin 261'e yükselirken, vaka sayısı ise 81 bin 54 oldu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs testi negatif çıktı. Ülkede ölenlerin sayısı 391'e yükselirken, vaka sayısı ise 32 bin 801'e ulaştı.

İspanya'da, son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 394 kişi öldü, toplam can kaybı 1720'ye yükseldi.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerindenReal Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz koronavirüse yakalanmasının ardından vefat etti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin koronavirüsle mücadele konusunda ABD yönetiminin yardım teklifini kabul etmediğini söyledi.

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha öldü, toplam can kaybı 1685'e yükseldi.

Kıbrıs Rum kesimi, Kolombiya, Kosova ve Kuzey Makedonya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölümler yaşanırken, Gazze Şeridi'nde ise ilk vaka tespit edildi.

Artan vaka sayıları yeni tedbirleri de beraberinde getirdi

Lübnan'da vaka sayısı 230'a yükselirken, Başbakan Hassan Diyab vatandaşlara evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Kanada'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısının 19’a çıktığı bildirildi, vaka sayısı 1298'e yükseldi.

Senegal'de tespit edilen vaka sayısı 56'ya çıkarken, bir vakanın tespit edildiği Çad'daki mahkumlar koronavirüs arbedesi sırasında firar etti.

Tunus'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e ve vaka sayısı da 75'e yükselirken, ülkenin bugünden başlayarak 4 Nisan'a kadar karantina altında tutulacağı kaydedildi.

Irak'ta ise salgından ölenlerin sayısı 20'ye ulaştı, vaka sayısı 233 olarak tespit edildi. Ülkede sokağa çıkma yasağı da bir hafta uzatıldı.

Koronavirüs kaynaklı can kaybının 15 ve vaka sayısının 139'a yükseldiği Cezayir'de Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buziyd, "En kötü senaryoya hazırlık yapıyoruz." dedi.

Singapur'da vaka sayısı 432'ye yükselirken, ülke salgın nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı.

Koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Fas'ta 104, Suudi Arabistan'da 511'e çıktı.

Balkan ülkesi Bosna Hersek'te ise vaka sayısı 94'e yükseldi. Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBiH) yerel saatle 18.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirilirken, Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) şehirler arası ulaşım durduruldu.

Sırbistan'da vaka sayısı 222, Hırvatistan'da 253, Slovenya'da 383 ve Arnavutluk'ta 89 oldu.

Avrupa ülkelerinde de vaka sayıları arttı

Hollanda'da bir günde ölenlerin sayısı 43 artarak 179'a, vaka sayısı da 573 artarak 4 bin 204'e çıktı.

Malta’da Sağlık Bakanı Chris Fearne, son 24 saatte 17 yeni vaka eklenerek, ülke genelinde toplam vaka sayısının 90’a çıktığını açıkladı.

İsviçre'de vaka sayısı 7014'e, ölü sayısı da 80'e yükseldi.

Avusturya Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, vaka sayısı 3 bin 244’e yükselirken, ölü sayısı 8 kişi artarak 16’ya ulaştı.

Polonya Sağlık Bakanlığı da vaka sayısının 563’e, ölü sayısının ise 7’ye çıktığını duyurdu.

Yunanistan’da koronavirüs salgını nedeniyle yarın saat 06.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi. Ülkede koronavirüsten ölen kişi sayısının 15 olduğu, vaka sayısının ise 94 artarak 624’e çıktığı açıklandı.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 281'e yükselirken, vaka sayısı 5 bin 683'e ulaştı.

Vaka sayıları bugün Belçika'da 3 bin 401, Almanya'da 24 bin 714 ve Fransa'da 14 bin 459 olarak kaydedildi.

Öte yandan, Almanya ve Hollanda'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek amacıyla belirli camilerde, bazı vakitler hoparlörden ezan okunmasına izin verildi.

Almanya'da koronavirüs salgınına karşı alınan ilave önlemler kapsamında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı, Aileler ve birlikte yaşayanları kapsamayan yasağa uymayanlara yaptırım uygulanacağı açıklandı.

AA

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