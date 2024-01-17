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18 OCAK 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

Soykırım davasına AB destek versin

17 Ocak 2024, Çarşamba 22:38
AP Genel Kurulu’nda Gazze konulu oturumda Avrupa Birliği’ne, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açtığı “soykırım” davasına destek vermesi çağrısı yapıldı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda Gazze konulu oturumda Avrupa Birliği’ne, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail aleyhine açtığı “soykırım” davasına destek vermesi çağrısı gerçekleştirildi. İrlandalı AP Üyesi Clare Daly, oturumda yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’de öldürdüğü on binlerce sivile ve sürdürdüğü bombardımana rağmen kamuoyu önünde kaybettiğini ve bölgesel çatışmaya neden olmak için “kışkırtıcı” eylemlere başvurduğunu söyledi. AP’de Sol Grup Üyesi Daly, İsrail’i kendi eylemlerinin sorumluluğundan kurtulmak için ABD’yi yardımına çağırdığını belirterek, “Yemen’de gördüğümüz gibi kasap Biden, yanında madam soykırım (AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen) ile birlikte göreve hazırlanıyor. İsrail terörünün devamını sağlayanlar onlardır. Onlar olmasaydı çoktan biterdi” eleştirisinde bulundu.

Suç ortağı olmayı bırakmalıyız

Portekizli Sosyalist AP Üyesi Pedro Marques, Gazze’de her gün binlerce sivilin öldürüldüğüne, öldürülenlerin yüzde 70’inin kadın ve çocuk olduğuna ve şimdiye kadar 24 bin kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, “Siviller savaşçı değildir. Çocuklar terörist değildir. Aile ve üçüncü kişiler de dahil olmak üzere toplu cezalandırma kabul edilemez.” ifadelerini kullandı. Uluslararası hukuk ihlalleri ve savaş suçlarından sorumlu olanlardan hesap sorulması gerektiğini vurgulayan Marques, UAD’de İsrail aleyhine açılan soykırım davasına desteğini bildirdi. Fransız AP Üyesi Manon Aubry, Gazze’de 100 gün boyunca her gün ortalama 300 kişinin öldürüldüğüne değinerek, “İsrail’in eylemlerinin soykırım niteliğine dikkat çekmek için Adalet Divanı’nda dava açan Güney Afrika’yı desteklemeliyiz. İsrail’le olan ortaklık anlaşmamızı da askıya almalı ve İsrail’e silah ihracatımızı durdurmalıyız. Suç ortağı olmayı bırakmalıyız” dedi.

Acilen kalıcı bir ateşkes ilan edilmeli

UAD’da görülen “soykırım” davasında İsrail’in avukatlarının savunmalarında alıntıladığı AB Komisyonu Başkanı von der Leyen’e tepki gösteren Daly, “Von der Leyen ve soykırımcı Almanya’ya gelince, İsrail’i UAD’da destekleyen sözleriniz ve eylemleriniz yalnızca size aittir, Avrupa halkı Filistin’in ve Güney Afrika’nın yanındadır” dedi. Finlandiyalı AP Üyesi Heidi Hautala, Gazze’de acilen kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini çünkü İsrail’in bombardımanlarının halkın temel tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmasını imkansız hale getirdiğini söyledi. Uluslararası Adalet Divanının İsrail’in Soykırım Sözleşmesini ihlal ettiği yönündeki iddiaları kapsamlı şekilde araştırması gerektiğine değinen Hautala, “AB, Güney Afrika’nın Adalet Divanı’nda açtığı davayı desteklemeli ve İsrail’in mahkeme tarafından dayatılan her türlü geçici tedbire uyması gerektiğini açıkça belirtmelidir” diye konuştu. 

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