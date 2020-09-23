Stoltenberg'den Türkiye - Yunanistan açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ı değerli müttefikler olarak nitelendirerek NATO'nun diyalog için bir platform olduğunu belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Doğu Akdeniz'deki durum ile istenmeyen olaylar ve kazaları önlemek için NATO'daki askeri ayrıştırma usulleri hakkında devam eden çabalarla ilgili görüştüğünü belirten Stoltenberg, "Hem Türkiye hem Yunanistan değerli müttefiklerdir, NATO diyalog için bir platform oluşturmaktadır." ifadesini kullandı. AA

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