Sudan, acilen sivil yönetime geçmeli

AB Komisyonu Sözcülüğü, Sudan’da barışçıl protestolarda 8 kişinin ölmesine dair, “Halk tarafından geniş biçimde desteklenen geçici hükümetin kurulması daha acil hale gelmiştir.” dedi.

Avrupa Birliği (AB), Sudan’ın El Ubeyd şehrinde düzenlenen barışçıl protesto gösterilerinde 8 kişinin vefat etmesinin ardından, “halk tarafından desteklenen geçici hükümetin kurulmasının daha da acil hale geldiğini” bildirdi. AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, “Afrika Birliği ve Etiyopya’nın Sudan’daki arabuluculuk çabalarını desteklemeye devam ediyoruz. Askerî Geçiş Konseyi (TMC) ile Özgürlük ve Değişim Güçleri’ne (FFC) farklılıklarını bir kenara koyup sivil liderliğe giden yolu bir an önce açmaları çağrısında bulunuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Şiddet olayları artabilir

Açıklamada, ülkede sivil yönetimin kurulmasının gecikmesi halinde mevcut kazanımların kaybedileceği ve şiddetin artacağı uyarısında bulunuldu. Sudan’da, Pazartesi günü El Ubeyd şehrinde düzenlenen barışçıl protesto gösterilerinde 5’i öğrenci 8 kişinin vefat ettiği hatırlatılan açıklamada, “Bu durum, Sudan halkı tarafından geniş biçimde desteklenen geçici hükümetin kurulmasını daha da acil hale getirmiştir.” ifadesine yer verildi. Açıklamada, söz konusu can kayıplarına yol açanların adaletin önünde hesap vermesi gerektiği vurgulanarak, TMC’nin bütün Sudan halkının güvenliğinden sorumlu olduğu kaydedildi.