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24 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Sudan'da sular durulmuyor

24 Mayıs 2019, Cuma 18:26
Sudan'da askeri konsey yönetimi sivillere devretmiyor, 1 milyon muhalif yeniden sokağa iniyor

Protestocular sokaklarda ve askerler yönetimi sivillere devredinceye kadar eylemlerine aralıksız devam edeceklerini belirtiyor.

Kimi göstericiler askeri geçiş konseyi üyelerinin yönetimi sivil iradeye teslim etmeyeceği yönünde duyumlar aldıklarını belirtiyor.

Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan, yaptığı açıklamada, "Müzakerelerin tamamlanması için gerekli bir atmosfer hazırlamaya yardımcı olmak, gerilimin sonlandırılması, gösteri alanındaki ve ana caddelerdeki barikatların kaldırılması ve demir yolunun açılması için müzakereleri "bir süreliğine askıya almaya" karar verdiklerini duyurmuştu.

Muhalifler, müzakerelerin askıya alınmasını yönetimin sivil otoriteye devrinde, konseyin oyalama taktiği olarak nitelendiriyor.

Bu bağlamda göstericiler, askeri karargahların dışında 1 milyonluk yeni bir gösteri yapılması için çağrıda bulundu.

Çağrı, sendikaların çoğunu bünyesinde bulunduran Sudan Profesyoneller Derneği'nden (SPA) geldi.

Arap uzmanlar müzakerelerin durmasının Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek alan Sudan ordusu için sorun teşkil etmediğini dile getiriyor.

Orta Doğu'yu takip eden bazı uzmanlar da bu ülkelerin kendi çıkarları adına askeri konseyin iktidarda kalmasını sağlamaya çalıştığı değerlendirmesinde bulunuyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Sudan, muhalifler
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