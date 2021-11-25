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26 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Sudan durulmuyor

25 Kasım 2021, Perşembe 22:43
Sudan’da ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim’den siyasî mutabakat anlaşmasının imzalandığı 21 Kasım’a kadar sivil yönetim talebiyle düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 42 kişinin vefat ettiği bildirildi.

Daha fazla kan akmasın dedi, göreve döndü

 

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, ordu ile Başbakanlık görevine iade edilen Abdullah Hamduk arasında siyasî mutabakatın ilân edildiği 21 Kasım’daki gösterilerde başına isabet eden kurşunlar sebebiyle yaralanan 21 yaşındaki Tayyib Bahr Nasır’ın dün vefat ettiği belirtildi. Açıklamada, “25 Ekim’den bu yana teyit edilen ölü sayısı 42’ye ulaştı.” ifadeleri kullanıldı.

AA

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