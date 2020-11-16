"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Şuşa'da 28 yıllık hasret sona eriyor

16 Kasım 2020, Pazartesi 14:26
Ata yurtları Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Azerbaycanlılar, 28 yıl sakladıkları tapularını sandıklardan çıkardı.

Azerbaycan'da, yıllardır işgal altında bulunan toprakların Azerbaycan ordusunca kurtarılmasının sevinci yaşanıyor. Dağlık Karabağ'ın sembol şehirlerinden Şuşa'nın yeniden gerçek sahiplerine dönmesi Azerbaycanlıların sevincini kat kat artırmış durumda.

Ülkenin farklı yerlerinde yaşayan Şuşalı aileler de bir zamanlar terk etmek zorunda kaldıkları memleketlerinin işgalcilerden temizlenmesini bayram havasında karşılıyor.

Şuşalılar, sabırsızlıkla yıllardır ayrı kaldıkları vatanlarına kavuşacakları, özlemlerine son verilecek günü bekliyor.

Bakü'de yaşayan Meherremovlar ailesinde de Şuşa sevinci yaşanıyor. Baba Hamlet Meherremov, anne Sugayet Medetova ve Şuşa'dan ayrılmak zorunda kaldıklarında küçük yaşlarda olan 3 çocukları bugün torunlarıyla artık büyük aile olarak Şuşa'ya dönecekleri günü iple çekiyor.

Hamlet Meherremov, Şuşa'daki evlerinin tapusunu ve diğer evraklarını bugüne kadar sakladığı yerden çıkartarak sevinçle torunlarına gösteriyor ve orada bir evlerinin olduğunu, ata yurtlarına dönecekleri ana sayılı günler kaldığını söylüyor.

Meherremov, yaptığı açıklamada, tam bir Azerbaycan için Karabağ'ın şart olduğunu, tam bir Karabağ için de Şuşa'nın vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Şuşa benim için Azerbaycan demektir." dedi.

Şuşa'dan çıktıklarında fotoğraf albümlerini ve evlerine ait evrakları yanlarında götürdüklerini söyleyen Meherremov, "Bir gün geri döneceğimizi biliyorduk. Artık gerçeğe dönüştü. Oraya yalın ayak, emekleyerek bile giderim. Mutlaka döneceğiz." şeklinde konuştu.

Sugayet Medetova da yıllardır her gün Şuşa'yı rüyalarında gördüğünü, doğduğu toprakları hiçbir zaman aklından çıkarmadığını söyledi.

Medetova, Şuşa'ya döneceklerine olan inancı hiçbir zaman kaybetmediklerine dikkati çekerek, artık geri dönmek için hazırlıklara başladıklarını, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in söylediği anda döneceklerini kaydetti.

"Tek isteğim sadece ve sadece Şuşa'ya dönmek"

Benzer sevinç Hasanov ailesinde de yaşanıyor. Hasanov ailesi de evlerinin tapu ve anahtarını yıllardır sakladıkları sandıktan çıkardı.

Bakü'deki evlerini Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla süsleyen Hasanov ailesinde günlerdir bayram yaşanıyor. Aile, kendilerini kutlamak ve "gözünüz aydın" demek için gelen misafirleri ağırlıyor.

Ailenin büyüğü Beybala Hasanov, torunlarına henüz görmedikleri Şuşa'nın güzelliklerini ve orada yaşadığı günlerini anlatıyor.

Hasanov, devletin izin vereceği ilk gün çocuklarını ve torunlarını da alıp memleketine döneceğini, yıllardır anlata anlata bitiremediği Şuşa'ya kavuşacağını belirtiyor.

Bugüne kadar vatanına dönme ümidini bir gün bile kaybetmediğini vurgulayan Hasanov, "Şuşa denince temiz hava, yeşil ormanlar, dağlar, buz gibi pınarlar akla geliyor. Şuşa bizim her şeyimiz. Döneceğimize inanıyordum. İnanmasaydım tapuları ve anahtarları bugüne kadar saklamazdım. Şuşa'nın geri alınmasına sadece biz değil tüm Azerbaycan sevindi." dedi.

Anne Gulabe Hasanova, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Şuşa'nın kurtuluşunu ilan ettiğinde anlatılamaz derecede sevinç yaşadığını, çok mutlu olduklarını kaydetti.

Evlerinin ve ecdatlarının mezarlarının Şuşa'da kaldığını anlatan Hasanova, "Bizim Bakü'deki evimiz çok iyi fakat yine de Şuşa'daki evimizi, kendi memleketimizi istiyoruz. Tek isteğim sadece ve sadece Şuşa'ya dönmek." ifadesini kullandı.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 362
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada koronavirüse yakalanan kişi sayısı 55 milyonu aştı

    İsrail, ABD, Bahreyn yetkilileri Kudüs'te toplanacak

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

    Benzine 32 kuruş indirim

    BM ve AB'den İsrail'e tepki

    Kovid-19 aşısına ilişkin bir açıklama da Moderna şirketinden

    Belarus'taki protestolar devam ediyor: Çok sayıda gözaltı var!

    İran'da iş yerleri kapatılıyor, şehirler arası seyahat yasaklanıyor

    Ümit Özdağ hakkında ihraç kararı

    Kanal itirazına bölücülük suçlaması

    Şuşa'da 28 yıllık hasret sona eriyor

    Kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

    Paşinyan: Mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim

    'İsrail ile normalleşme ifadesine karşıyım'

    TBMM'de gündem Azerbaycan tezkeresi

    İngiltere Başbakanı karantinaya girdi

    'Dragon' uzaya gönderildi

    Reform değil imaj çalışması

    Hukuku katleden kim?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hukuku katleden kim?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Reform değil imaj çalışması
    Mehmet KARA

    “Değişim gerekiyorsa ben yaparım!”
    Yeni Asya'dan Size

    Deprem: Sebep ve Hikmetleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Muhabbet imandan ne zaman kopar?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahıs mı, kànun mu hâkim olmalı?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hidayet Allah’tandır” ne demektir?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, istidadımın yüz derece fevkinde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.