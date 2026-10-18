Tepki çeken yarışma iptal edildi

Antalya’da bir şirketin düzenlediği 4-13 yaş arası çocuk güzellik yarışması yoğun tepkilere yol açtı. Çocukları meta haline getirilmesine sebep olan güzellik yarışması Aile Bakanlığı’nın suç duyurusunun ardından iptal edildi.

Çocuk güzellik yarışmalarına Bakanlıktan suç duyurusu Açıklamada şöyle denildi: “Söz konusu organizasyon hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Çocukların fiziksel görünümleri üzerinden yarıştırılması, yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan estetik kalıplara sokulması, güzellik ölçütleriyle değerlendirilmesi kabul edilemez. Çocukları ticarî birer unsur haline getiren bu tür organizasyonlar, çocuk hakları ve çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve psikososyal gelişimini korumak temel sorumluluğumuzdur. Bakanlığımızın ilgili birimlerince gerekli incelemeler başlatılmıştır. Haber Merkezi

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