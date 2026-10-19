"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

''Fon soygununun merkezi AKP'dir''

19 Ekim 2026, Pazartesi 01:46
YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin İstanbul İl Başkanlığı ön seçiminde yaptığı konuşmada, “19 Mart’tan bugüne kadar kurulan kumpasların, operasyonların ve fon soygununun ülkemize toplam maliyeti 500 milyar doların üzerindedir” dedi.

Fon soygununa ilişkin önemli tespitler yaptıklarını belirten Emre, “Fon soygununun merkezi Adalet ve Kalkınma Partisi’nin genel merkezidir. Genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, parti yöneticileri ve bürokratlar bu işin içindedir. Bir liste var, ‘Listeyi gizli tutuyorsunuz’ dedik” ifadelerini kullandı.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin 2,2 milyar TL’lik yolsuzluğa karıştığını iddia eden Emre, söz konusu paranın Hazine’ye iade edildiğini öne sürdü. Başka parti yöneticilerinin yakınlarına ilişkin de yolsuzluk iddialarını belgeleriyle açıkladıklarını savunan Emre, “Toplum, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşine dava açılmasını bekledi. Ancak davayı bana açtılar. Bu işin takipçisi olan gazeteciler Şaban Sevinç ve Murat Ağırel’i de tutukladılar” dedi.

Okunma Sayısı: 290
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Macron: Nasıl bu raddeye gelebilirler?

    Bozacının şahidi şıracı... Trump, İsrail seçimlerinde “büyük barış ortağı” Netanyahu'yu destekleyecekmiş!

    153 haftadır Gazze için yürüyorlar

    Sel gitti, sorular kaldı

    Soykırım karşısında sessiz kalmayacağız

    İİT’den diyalog ve siyasî çözüm çağrısı

    Basını susturarak problemleri çözemezsiniz

    Filistin’deki İsrail işgali sona ermeli

    ''Fon soygununun merkezi AKP'dir''

    Gazze’de açlık seviyesi “felaket düzeyinde”

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Hukuk herkes için eşit işlemeli

    Brent petrol 110 doları zorluyor

    Özel: Erdoğan milletle alay ediyor

    Zulüm devam etmez

    Donald Trump’tan Müslümanlara hakaret!

    Bu kış zor geçecek

    Dünya "hayat pahalılığı"na karşı sokakta!

    İHH gönüllüsü bir grup, Yazılı Kanyon'da mahsur kaldı!

    Tepki çeken yarışma iptal edildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Hukuk herkes için eşit işlemeli
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Donald Trump’tan Müslümanlara hakaret!
    Genel

    Filistin’deki İsrail işgali sona ermeli
    Genel

    ''Fon soygununun merkezi AKP'dir''
    Genel

    Basını susturarak problemleri çözemezsiniz
    Genel

    Gazze’de açlık seviyesi “felaket düzeyinde”
    Genel

    Soykırım karşısında sessiz kalmayacağız
    Genel

    Bediüzzaman’ı anlatmak için yapmamız gereken işler var
    Genel

    Brent petrol 110 doları zorluyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.