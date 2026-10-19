''Fon soygununun merkezi AKP'dir''

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin İstanbul İl Başkanlığı ön seçiminde yaptığı konuşmada, “19 Mart’tan bugüne kadar kurulan kumpasların, operasyonların ve fon soygununun ülkemize toplam maliyeti 500 milyar doların üzerindedir” dedi.

Fon soygununa ilişkin önemli tespitler yaptıklarını belirten Emre, “Fon soygununun merkezi Adalet ve Kalkınma Partisi’nin genel merkezidir. Genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, parti yöneticileri ve bürokratlar bu işin içindedir. Bir liste var, ‘Listeyi gizli tutuyorsunuz’ dedik” ifadelerini kullandı. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin 2,2 milyar TL’lik yolsuzluğa karıştığını iddia eden Emre, söz konusu paranın Hazine’ye iade edildiğini öne sürdü. Başka parti yöneticilerinin yakınlarına ilişkin de yolsuzluk iddialarını belgeleriyle açıkladıklarını savunan Emre, “Toplum, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşine dava açılmasını bekledi. Ancak davayı bana açtılar. Bu işin takipçisi olan gazeteciler Şaban Sevinç ve Murat Ağırel’i de tutukladılar” dedi.



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