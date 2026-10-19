Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Hukuk herkes için eşit işlemeli

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’de ekonomik ve kurumsal güvenin zedelendiğini belirterek, bağımsız denetim, şeffaf yönetim ve herkes için eşit işleyen bir hukuk düzeni çağrısında bulundu.

Ankara - Mehmet Kara

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Türkiye bugün yalnızca ekonomik göstergelerle açıklanamayacak kadar derin, çok boyutlu bir güven ve yönetim kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek, “Ekonomiden hukuka, sermaye piyasalarından kamu yönetimine uzanan bu tablo, iktidarın yanlış politikalarının, liyakatsizliğin, denetimsizliğin ve kurumları siyasi iradeye bağımlı kılan anlayışın sonucudur” dedi.

Sermaye piyasalarında güven alarmı

MSCI’ın 15 Ekim 2026 tarihli kararının sermaye piyasalarımızdaki güven kaybının uluslararası yatırım çevrelerinin de gündemine yerleştiğini gösterdiğini söyleyen Uysal, “MSCI’ın şeffaflık, fiilî dolaşım oranları ve koordineli işlem şüphelerine ilişkin endişeler sebebiyle bazı endeks değişikliklerini durdurması ve ilerleme sağlanamazsa Türkiye’nin gelişmekte olan piyasalar statüsünün yeniden değerlendirilebileceğine işaret etmesi, sıradan bir teknik karar değildir. Bu, Türkiye’nin ekonomik ve kurumsal güvenilirliğine yöneltilmiş ciddi bir uyarıdır! Yatırım fonları etrafındaki gelişmeler, olağan dışı fiyat hareketleri, likidite sorunları ve yatırımcı kayıpları, sermaye piyasalarımızdaki denetim mekanizmalarının etkinliğini sorgulamayı zorunlu kılmaktadır” dedi.

SORUMLULUKLAR ÖRTBAS EDİLEMEZ!

Uysal, “Vatandaşların alın teriyle oluşturduğu birikimlerin korunmasından sorumlu kurumlar görevlerini yerine getirmiş midir? Riskler zamanında tespit edilmiş midir? Piyasa bozucu işlemlere karşı caydırıcı tedbirler alınmış mıdır? Yatırımcı haklarını korumakla yükümlü kurumlar neden güven veren bir tablo ortaya koyamamaktadır?” diye soran Uysal şunları söyledi: “Her yatırım zararı dolandırıcılık değildir. Ancak piyasa manipülasyonu, koordineli işlem ve yatırımcıların yanıltılması şüphesi taşıyan hiçbir iddia cevapsız bırakılamaz; hiçbir sorumluluk siyasi gerekçelerle örtbas edilemez!” dedi.

HUKUK GÜVENLİĞİ ZAYIFLAMIŞSA

Asıl meselenin yalnızca borsadaki düşüşler veya birkaç yatırım fonunun yaşadığı sorunlar olmadığını vurgulayan Gültekin Uysal, “Asıl mesele, Türkiye’de kurumların bağımsızlığına, hukukun üstünlüğüne, denetimin tarafsızlığına ve piyasanın adil işleyişine duyulan güvenin sistematik biçimde aşındırılmasıdır. Bir ülkede hukuk güvenliği zayıflamışsa, denetleyici kurumların bağımsızlığı tartışmalıysa, kuralların herkese eşit uygulanacağına ilişkin inanç kaybolmuşsa orada kalıcı yatırım da sürdürülebilir kalkınma da mümkün değildir” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE’NİN İHTİYACI HERKES İÇİN EŞİT İŞLEYEN BİR HUKUK DÜZENİDİR

Türkiye’nin gelişmekte olan piyasalar kategorisinden çıkarılması ihtimalinin dahi yabancı sermaye akımları, uluslararası fonların tercihleri ve şirketlerimizin finansmana erişimi açısından ciddi bir tehdit olduğunu söyleyen Uysal, “Ancak mesele yalnızca yabancı yatırımcı değildir! Kendi ülkesinin sermaye piyasalarına güvenemeyen, birikimlerinin hangi şartlarda değerlendirildiğinden emin olamayan vatandaşlarımızın yaşadığı güvensizlik, ekonomik istikrar açısından çok daha büyük bir sorundur. Türkiye’nin ihtiyacı, her krizi dış güçlere bağlayan, sorumluluktan kaçan ve sorunları geçici müdahalelerle örtmeye çalışan bir anlayış değildir. İhtiyacımız; bağımsız ve etkin denetim, şeffaf kamu yönetimi, güçlü yatırımcı koruması, hesap verebilir kurumlar ve herkes için eşit işleyen bir hukuk düzenidir” diye konuştu.

DARBOĞAZI AŞMANIN YOLU

Bir ülkeye kalıcı sermayeyi çeken günübirlik teşvikler değil; güvenilir kurumlar, hukukun üstünlüğü ve öngörülebilir ekonomi politikalar olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizen Uysal, “Türkiye’nin üretim gücü, insan kaynağı ve ekonomik potansiyeli bu darboğazı aşabilecek kapasitededir. Ancak ilk şart, kurumların itibarını yeniden tesis etmek ve devleti siyasi iktidarın değil, hukukun ve milletin hizmetinde işleyen bir yapıya kavuşturmaktır” dedi.

KÖKLÜ BİR ZİHNİYET DEĞİŞİMİNE İHTİYAÇ VAR

Uysal açıklamasında şunları söyledi: “Adı konulmamış bir buhran döneminden geçiyoruz. İktidar eliyle kurumsal çöküş yaşatılıyor! Bu ülkenin ihtiyacı sorunları inkâr eden değil, sorunlarla yüzleşen; sorumluluktan kaçan değil, hesap veren; kurumları şahısların iradesine teslim eden değil, bağımsızlıklarını güvence altına alan bir yönetim anlayışıdır. Çünkü ekonomide güven kaybolduğunda yalnızca para değil, geleceğe dair umutlar da kaybolur! Türkiye’nin ihtiyacı günü kurtaran tedbirler değil; hukuku, kurumları ve ekonomik istikrarı yeniden ayağa kaldıracak köklü bir zihniyet değişimidir!”