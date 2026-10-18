Dünya "hayat pahalılığı"na karşı sokakta!

Dün pek çok ülkede "hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, konut krizi, eğitim şartları ve kamu hizmetlerine" karşı protesto gösterileri düzenlendi. Fransa'da eğitim, hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki sorunlara karşı başlayan protestolarda bir kişi can verdi, yaklaşık bin 800 kişi gözaltına alındı. İtalya'da göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşanırken Portekiz ve İspanya'da konut krizine karşı eylemler düzenlendi. ABD'de ise Başkan Donald Trump'ın politikalarına karşı gösteriler yapıldı.

Pek çok ülkede bu hafta sonu "hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, konut krizi, eğitim şartları ve kamu hizmetlerine" karşı protesto gösterileri düzenlendi. Fransa'da dün ülke genelinde gerçekleşen protestolarda bir kişi öldü, yaklaşık bin 800 kişi gözaltına alındı. Ülkede bugün Sarı Yelekliler'in sokağa inmesi bekleniyor. İtalya'da göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşanırken Portekiz ve İspanya'da konut krizine karşı eylemler düzenlendi. Belçika ve Arnavutluk'ta da protestolar sürerken ABD'de Başkan Donald Trump'ın politikalarına karşı gösteriler yapıldı.

Avrupa'nın birçok ülkesinde hayat pahalılığı, konut krizi, eğitim şartları ve kamu hizmetlerine yönelik tepkilerle düzenlenen protestolar hafta sonu da devam etti. Fransa'da yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerin ardından bazı şehirlerde yağmalama ve kundaklama olayları yaşandı. İtalya, Belçika ve Arnavutluk'ta göstericilerle güvenlik güçleri karşı karşıya gelirken Portekiz ve İspanya'da barınma hakkı talepleri öne çıktı. ABD ve Hindistan'da ise seçim süreçleri ve demokratik haklar için protestolar düzenlendi.

FRANSA'DA TEPKİLER ÜLKE GENELİNE YAYILDI

Fransa'da eylül ayında Paris'in düşük gelirli kuzey banliyölerindeki okullarda öğretmen eksikliği ve eğitim şartları sebebiyle başlayan protestolar, hayat pahalılığı, toplumsal eşitsizlik ve kamu harcamalarındaki kesintilere yönelik tepkilerle ülke geneline yayıldı. Bu hafta sonu gösterilere 500 binden fazla kişi katıldı. Gösterilerin büyük bölümü olaysız geçerken başkent Paris başta olmak üzere Lyon, Marsilya, Bordeaux, Rennes, Strasbourg, Grenoble, Nice ve Limoges şehirlerinde bazı gruplarla polis arasında çatışmalar yaşandı.

Paris'teki gösteriler sırasında kalp krizi geçiren bir kişi can verdi. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez'in açıkladığı bilançoya göre ülke genelinde yaklaşık bin 800 kişi gözaltına alındı, 500'den fazla emniyet görevlisi yaralandı. Başkent Paris'teki gözaltı sayısı 855 olarak kaydedildi.

LÜKS MAĞAZALAR HEDEF OLDU

Başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı ve çevresindeki çok sayıda iş yeri yağmalandı. Maskeli gruplar, Carrefour, Franprix ve Monoprix gibi market zincirlerinin şubeleri ile lüks mağazalara zarar verdi. Bazı iş yerlerinin camları kırılırken ürünler çalındı. Limoges Şehrinde 143 yıllık belediye binası kundaklanarak kısmen tahrip edildi.

Bordeaux şehrinde yaklaşık 100 mağazanın yağmalandığı bildirildi. Ülke genelinde yüzlerce işletmenin zarar görmesinin ardından temizlik ve onarım çalışmaları başlatıldı. Carrefour Üst Yöneticisi Alexandre Bompard, şirketin 50 mağazasının saldırılardan etkilendiğini, bunlardan 20'sinin yağmalandığını açıkladı. Bompard, olayların ekonomik zararının on milyonlarca avroya ulaşabileceğini belirtti. Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire, zarar gören esnafa destek sağlamak amacıyla acil müdahale birimi kurulmasını istedi. Ekonomi Bakanı Roland Lescure de işletmelere destek verileceğini bildirdi.

SARI YELEKLİLER DE PROTESTOLARA KATILDI

Fransa'da Sarı Yelekliler (Gilets Jaunes) hareketi de ülke genelinde düzenlenen protestolara katıldı. Sarı Yelekliler'le bağlantılı platformlarda, meydanlar, akaryakıt istasyonları, otoyol gişeleri ve kavşaklar dahil bin 365 noktada eylem planlandığı belirtildi. Sarı Yelekliler'in bugün de ülke genelinde sokağa inmesi planlanıyor. Genel İş Konfederasyonu'nun (CGT) da 5 Kasım için ortak eylem günü planladığı belirtildi.

Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve Fransa Cumhuriyeti'nin özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerini simgeleyen Marianne heykeli de protestolar sırasında çeşitli eylemlere sahne oldu. Heykelin gözlerine siyah boya sürülürken üzerine "2026, Polis Lise Öğrencilerini Sakat Bırakıyor" yazılı sarı yelek giydirildi.

İTALYA'DA POLİSLE ÇATIŞMALAR YAŞANDI

İtalya'nın Milano şehrinde hayat pahalılığı ve savaş karşıtı taleplerle düzenlenen gösterilerde polis ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Barışçıl başlayan yürüyüşün ardından maskeli gruplar polise taş ve çeşitli cisimler fırlattı, barikatları ateşe verdi. Polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylarda en az iki polis memuru yaralanırken aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı. Bologna şehrinde de göstericilerle polis arasında çatışmalar meydana geldi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, protesto düzenlemenin demokratik bir hak olduğunu ancak şehirlerin ateşe verilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

PORTEKİZ'DE ÇADIRLI EYLEM

Portekiz'in başkenti Lizbon'da binlerce kişi artan kira ve konut fiyatları, düşük ücretler ve emekli aylıklarını protesto etti. Ülkenin en büyük sendikalarından CGTP'nin çağrısıyla düzenlenen yürüyüşün ardından yüzlerce gösterici Rossio Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, konut krizine dikkat çekmek amacıyla meydanda onlarca çadır kurarak geceyi burada geçirme kararı aldı. Benzer bir eylem daha önce Porto şehrinde de başlatılmıştı.

Portekiz'de konut fiyatlarının 2015-2024 yılları arasında yüzde 124 artması ve özellikle büyük şehirlerde kiraların yükselmesi, protestoların başlıca sebepleri arasında yer aldı. Gösteriye katılan sosyal hizmet uzmanı Elena Costa, barınma hakkının giderek erişilemez hale geldiğini belirterek toplumun ekonomik baskı altında olduğunu söyledi. Mühendis Antonio Margado ise hükümetin kira politikalarının mülk sahiplerini korurken kiracıları savunmasız bıraktığını ifade etti. Başbakan Luís Montenegro, vatandaşların kamu politikalarına yönelik tepkilerini anladıklarını belirtirken ülkede istikrarsızlık ortamı oluşturulmaması çağrısında bulundu.

İSPANYA'DA "BARINMA HAKKI" EYLEMLERİ SÜRÜYOR

İspanya'da yüksek kira artışları ve konut krizine karşı eylül ayında başlayan protestolar devam ediyor. Madrid'de 87 yaşındaki María del Carmen Abascal'ın, evini satın alan yatırım şirketinin yüzde 230 oranında kira artışı talep etmesinin ardından tahliye edilmesi, ülke genelinde tepkilere sebep olmuştu. Başbakan Pedro Sánchez liderliğindeki hükümetin konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla hazırladığı acil önlemlerin parlamentoda sağ ve aşırı sağ partilerin oylarıyla reddedilmesinin ardından Sánchez, kasım ayı sonunda erken genel seçime gidileceğini açıkladı.

BELÇİKA'DA EĞİTİM VE KEMER SIKMA POLİTİKALARINA TEPKİ

Belçika'nın başkenti Brüksel'de eğitim reformları, üniversite kayıt ücretleri ve artan hayat maliyetlerine karşı gösteriler düzenlendi. Protestolar sırasında bazı göstericilerin polise çeşitli cisimler fırlatması ve ateş yakmasının ardından güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı. Ülkenin doğusundaki Liege şehrinde de göstericilere tazyikli suyla müdahale edildi.

ARNAVUTLUK'TA BAŞBAKANIN İSTİFASI İSTENDİ

Arnavutluk'ta üniversitelerdeki eğitim şartları, yüksek öğrenim ücretleri, işsizlik ve yolsuzluk iddialarına karşı başlayan öğrenci protestoları, hükümet karşıtı gösterilere dönüştü. Başkent Tiran'da önceki gün beşinci gününe giren protestolarda göstericiler, Başbakan Edi Rama'nın istifasını talep etti. Eğitim Bakanlığı önünde toplanan göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı. Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü Skender Hita, beş günlük olaylarda 167 kişinin gözaltına alındığını, 132 polis memurunun yaralandığını açıkladı.

TUNUSLULAR DA TEPKİLİ

Tunus'un başkenti Tunus'ta binlerce kişi ekonomik kriz, artan hayat pahalılığı ve siyasi özgürlüklere yönelik kısıtlamaları protesto etti. Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT), muhalefet partileri ve sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla 17 Ekim'de düzenlenen yürüyüşte Cumhurbaşkanı Kays Said'in politikalarına tepki gösterildi. Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan göstericiler, siyasi tutukluların serbest bırakılmasını, sendikal hakların korunmasını ve hayat şartlarının iyileştirilmesini talep etti. Gösteride, 2011'deki halk ayaklanmasında kullanılan hükümet karşıtı sloganlar da atıldı.

ABD'DE TRUMP KARŞITI GÖSTERİLER

ABD'de "No Kings" (Krallara Hayır) hareketinin çağrısıyla birçok şehirde Başkan Donald Trump'ın politikalarına karşı gösteriler düzenlendi. Washington'daki Lincoln Anıtı çevresinde ve Atlanta'da düzenlenen protestolarda, 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde seçmenlerin sandığa gitmesi ve erken oy kullanması çağrıları öne çıktı. San Francisco Körfez Bölgesi'nde de seçmen katılımını artırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştirildi. Göstericiler, seçim güvenliği, demokratik haklar, göç politikaları ve başkanlık yetkilerinin kullanılması konularında Trump yönetimini eleştirdi.

HİNDİSTAN'DA SEÇMEN LİSTELERİ PROTESTOSU

Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Bengaluru şehrinde, Hindistan Tüm Öğrenciler Birliği (AISA) üyeleri ve aktivistler, seçmen listelerinin özel kapsamlı yeniden incelenmesi uygulamasını protesto etti. Göstericiler, Baş Seçim Komiseri Gyanesh Kumar'ın istifasını talep etti. Polis, gösteri için izin alınmadığını belirterek protestoculara müdahale etti. Indian Express'in haberine göre yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan göstericiler daha sonra serbest bırakıldı. (ANKA)