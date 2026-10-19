Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: And olsun ki, Tevrat’tan sonra Zebur’da da “Cennete Benim sâlih kullarım vâris olacaktır” diye yazdık. Enbiyâ Suresi: 105 HADİS: Hz. Peygamber Sahabîlerinden birini bir vazife için gönderdiğinde şöyle derdi: “Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz.” Camiü’s-Sağir, No: 3118

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