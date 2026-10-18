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18 EKİM 2026 PAZAR - YIL: 57

Böyle gitmez deyince ‘düşman’ yapıldı - Erenköy cemaatinden ‘çürümüşlük’ açıklaması

18 Ekim 2026, Pazar 00:06
Karar Yazarı İbrahim Kiras, Erenköy Cemaati’nin ülkedeki çürümeye dikkat çekerek yayımladığı “Böyle gitmez” bildirisinin günlerdir tartışılmaya devam ettiğini belirtti.

Cemaatin bugüne kadar AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a her şart altında destek verdiğini hatırlatan Kiras, gelinen noktada artan toplumsal tepkiler karşısında sessizliğin bozulduğunu ifade etti.

Kiras, “Ne var ki gelinen noktada artık böyle bir yapı bile ülkedeki çürüme görüntüsü karşısında suskunluğunu bozmak zorunda kaldı” diyerek, bildirinin önemli bir kırılma noktasına işaret edebileceğini vurguladı. Cemaatin iktidara yönelik uyarısının düşmanlık değil, yanlışların düzeltilmesi çağrısı olduğunu belirten Kiras, “Bu yanlışlar düzelmezse kaybedersiniz diyorlar. Daha doğrusu, böyle giderse hep beraber kaybederiz diyorlar” ifadelerini kullandı.

İktidar çevrelerinin bu uyarıya sert tepki gösterdiğini savunan Kiras, “İktidarın muhafız takımı ise bu kadar içeriden, bu kadar dostça, bu kadar iyi niyetle yapılan uyarıyı bile ‘düşmanlık’ olarak kodlayıp saldırıya geçiyor” dedi. Kiras, bu tutumun iktidarın karşısındaki cepheyi daha da genişlettiğine dikkat çekti.

Haber Merkezi

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