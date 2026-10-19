İsveçli aktivist ve tiyatro yönetmeni Aydın Amir Haşimi, İsrail’in Gazze’deki soykırımı ile ilgili, “Soykırım karşısında sessiz kalmayacağız ve zafere ulaşana kadar mücadele edeceğiz” dedi.

İsveç’in başkenti Stockholm’de yüzlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve işlediği savaş suçlarına tepki gösterdi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odengatan bölgesinde bir araya gelen göstericiler, “Özgür Filistin, Özgür Gazze”, “Soykırımı durdurun” ve “İsrail’e boykot” yazılı pankartlar taşıdı. “Gazze’de çocuklar öldürülüyor” ve “Filistin’e özgürlük” sloganları atan, Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü. Göstericiler, ABD yönetiminin İsrail’in Gazze’deki savaş suçlarına ortak olduğuna dikkati çekti.

Halkı şeytanlaştırmaya çalıştılar

Gösteriye katılan İsveçli aktivist ve tiyatro yönetmeni Aydın Amir Haşimi, Gazze’deki soykırıma tepki göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Haşimi, şunları ifade etti: “Ekim 2023’ten bu yana İsrail, Filistin halkını şeytanlaştırmak ve insanlıktan çıkarmak için her şeyi yaptı. Soykırımı meşrulaştırmak amacıyla 7 Ekim’de İsrailli kadınların toplu tecavüze uğradığına dair yalanlar yaydılar. Ancak Birleşmiş Milletler, İsrailli kadınların toplu tecavüze uğradığına ya da çocukların kafalarının kesildiğine dair hiçbir delil bulunmadığını doğruladı.”

Zafere ulaşana kadar mücadele edeceğiz

İsrail’in bu söylemleri sebebiyle Batı dünyasında bir duyarsızlık ve cehalet oluştuğunu söyleyen Haşimi, “Şeytanlaştırma politikası Batı dünyasında etkisini gösterdi ve Batı, Filistin’deki bu insanlık dramından uzak durmayı tercih etti. İnsanlar taraf tutmaya cesaret edemiyor. Bizler eylemlerimizle İsrail’in yaydığı bu cehaleti ve kibri gözler önüne sermek istiyoruz. Soykırım karşısında sessiz kalmayacağız ve zafere ulaşana kadar mücadele edeceğiz” dedi.