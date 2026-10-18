Kanlı katil İsrail bir de soykırımdan para kazanacak

İsrailli inşaat ve altyapı şirketleri, İsrail ordusunun 3 yılı aşkın süredir yürüttüğü soykırım saldırılarıyla büyük yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi’nde milyarlarca dolar değerindeki yeniden inşa ihalelerine göz dikti.

Haaretz gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde kurulan Barış Kurulu’nun Gazze Şeridi’nin İsrail ordusu işgalindeki bölgelerinde yürütülecek yeniden inşa çalışmaları için 60 ihale açmayı planladığını belirtti. Barış Kurulu denetiminde bölgede yürütülecek yeniden inşa projelerinin toplam maliyetinin 70 milyar dolara ulaşmasının beklendiği aktarılıyor. Habere göre, soykırımcı İsrail’in en büyük mühendislik ve altyapı şirketleri, milyarlarca dolar değerindeki söz konusu ihaleleri alabilmek için birbiriyle yarışıyor. İhaleler için yarışan İsrailli firmalar arasında altyapı ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren Danya Cebus, Electra, Oron Group, Talor Karadi Group ve Shapir yer aldı. AA

Okunma Sayısı: 187

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.