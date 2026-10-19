Özel: Erdoğan milletle alay ediyor

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocatepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen Ankara İl Başkanlığı ön seçimine katıldı.

Özel fon krizi ile ilgili, “Erdoğan bir aydır bu sorunu çözmedi, çözmüyor ama 17-25 Aralık‘ta olduğu gibi, her zora düştüğünde olduğu gibi suçu başkasına atmakla uğraşıyor. Ama bu sefer buna karınlar toktur. Diyor ki ‘Dış güçler ekonomimize sabotaj yapıyor.’ Basit birkaç sorumuz var Sayın Erdoğan. Buradan soruyorum. Fon şirketlerinin yönetimine o isimleri dış güçler mi atadı, sen mi atadın? Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyarlık vurgunu yaparken sana mı güvendi, dış güçlere mi güvendi? Milletin parası çalınırken hepiniz oradaydınız. Milletin 110 milyar doları gitmiş, hesap vereceği yerde milletle alay ediyor” dedi.

Ankara - Anka