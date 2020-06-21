Suudi Arabistan ‘Hac’ harici yasakları kaldırıyor

Bu yıl koronavirüs salgını sebebiyle askıya alınan umre ziyaretleri ve Hac konusunda henüz yeni bir karar almayan Suudi Arabistan yasakları gevşetmeye başlıyor.

Euronews’deki habere göre, salgının yayılmasını önlemek için 3 ay önce ilân edilen sokağa çıkma yasağı dün yerel saatle sabah 6’da itibaren kaldırıldı ve ekonomik faaliyetler yeniden başladı. Öte yandan umre ve hac ziyaretleri, uluslararası uçuşlar ve 50’den fazla kişinin bir araya geldiği etkinliklerle ilgili yasaklar devam edecek. Umre ziyaretleri tamamen durdurulurken hac ziyaretlerine sınırlı sayıda izin verilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz ay, Mart ayında getirilen yasakların 3 safhada kademeli olarak kaldırılacağı ilân edilmişti. Buna göre şehir ve ilçelerin çoğunda ilan edilen 24 saatlik sokağa çıkma yasağı 21 Haziran’da tamamen kaldırılacak.

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