Suudi Arabistan: Savaş istemiyoruz ama gereken cevabı da veririz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr, Suudi petrol tankerlerine "sabotaj" düzenlenmesi sonrası bölgede savaş istemediklerini ancak taraflar savaşı seçerse de "tüm güçleriyle" yanıt vermeye hazır olduklarını açıkladı.

El Cubeyr, "Krallığımız bölgede bir savaş istemiyor ve bunu amaçlamıyor. Suudi Krallığı bu savaşı engellemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ancak eğer diğer taraflar savaşı seçerse tüm gücü ve kararlılığıyla karşılık verecek, kendisini ve çıkarlarını savunacaktır" dedi.

Öte yandan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Körfez'deki gerilimin tırmanmasını önlemek için Mekke'de iki acil toplantı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kıyılarında ve Hürmüz Boğazı'nın girişinde bulunan Füceyre Limanı yakınlarında farklı ülkelerin bandıralarını taşıyan dört gemi hedef alınmıştı.

Riyad, iki petrol tankerinin hasar gördüğü "sabotaj saldırısının" emrini Tahran'ın verdiğini öne sürmüştü.

Tahran ise bu iddiaları reddetmişti.

Hürmüz Boğazı ve limanı, yakıt ikmali için kritik önemde ve on yıllardır çeşitli gerginliklere sahne oluyor.