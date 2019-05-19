"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

Suudi Arabistan: Savaş istemiyoruz ama gereken cevabı da veririz

19 Mayıs 2019, Pazar 17:15
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr, Suudi petrol tankerlerine "sabotaj" düzenlenmesi sonrası bölgede savaş istemediklerini ancak taraflar savaşı seçerse de "tüm güçleriyle" yanıt vermeye hazır olduklarını açıkladı.

El Cubeyr, "Krallığımız bölgede bir savaş istemiyor ve bunu amaçlamıyor. Suudi Krallığı bu savaşı engellemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ancak eğer diğer taraflar savaşı seçerse tüm gücü ve kararlılığıyla karşılık verecek, kendisini ve çıkarlarını savunacaktır" dedi.

Öte yandan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Körfez'deki gerilimin tırmanmasını önlemek için Mekke'de iki acil toplantı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kıyılarında ve Hürmüz Boğazı'nın girişinde bulunan Füceyre Limanı yakınlarında farklı ülkelerin bandıralarını taşıyan dört gemi hedef alınmıştı.

Riyad, iki petrol tankerinin hasar gördüğü "sabotaj saldırısının" emrini Tahran'ın verdiğini öne sürmüştü.

Tahran ise bu iddiaları reddetmişti.

Hürmüz Boğazı ve limanı, yakıt ikmali için kritik önemde ve on yıllardır çeşitli gerginliklere sahne oluyor.

BBC Türkçe

Etiketler: Suudi Arabistan, savaş, cevap
Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Esnaf zor duruma düştü

    Vatandaşa ağır fatura

    Suudi Arabistan: Savaş istemiyoruz ama gereken cevabı da veririz

    Avusturya erken seçim kararı aldı

    Mısır'da turist otobüsü hedef alındı: 12 yaralı

    Kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'ın cansız bedeni bulundu

    Şehit polis dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Şanlıurfa'da Özbek Türklerinin asırlık iftar geleneği...

    Dünya genelinde yeni rekabet alanı

    Osmanlı mimarisinin ilk ve tek 6 minareli camisinin bu özelliklerini biliyor muydunuz?

    ABD'de yüzlerce kişiden aynı mesaj: 'Hiçbir şekilde kabul edilemez'

    'Kur’an'da 250 kadar ayette bunun nasıl tanzim edileceğini görüyoruz'

    Yıkılan evlerin arasında iftar...

    Ne kadar demokrasi, o kadar eğitim
    📷

    Karikatürler

    Harflerin bestekârı Hattat Hamid Aytaç’ı rahmetle anıyoruz

    Trabzonspor üçüncülük için ümitlendi

    İthal ettiğimiz kadarını hastalıktan kaybediyoruz

    Kardeşlik baki olsun

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    19 Mayıs ve AKP
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    “Teşekkür” müjdeyi verene olmadı!
    Misbah ERATİLLA

    Suphi Türel ve Bediüzzaman
    Genel

    Ne kadar demokrasi, o kadar eğitim
    📷
    Genel

    Karikatürler
    Genel

    'Kur’an'da 250 kadar ayette bunun nasıl tanzim edileceğini görüyoruz'
    Genel

    Bediüzzaman adalet-i mahzaya dikkat çekmiştir
    Abdurrahim ÖZYURT

    Hastalıkların esas sebebi
    Risale-i Nur'dan

    İktisat, izzet ve kemal sebebidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.