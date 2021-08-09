Taliban, 6 vilayet merkezinin kontrolünü ele geçirdi

Afgan hükümet güçlerinin Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 6’ya yükseldi.

Hafta sonu stratejik öneme sahip Kunduz ile Sar-i Pul ve Talukan vilayet merkezlerini ele geçiren Taliban son olarak Aybak kentine girdi. Başkent Kabil’e 300 kilometre, Tacikistan sınırına 50 kilometre uzaklıktaki Kunduz kenti, ülkenin ticaret ağında önemli bir rol oynuyor. Taliban militanları, önceki gün ülkenin kuzeyindeki stratejik öneme sahip Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehrini ele geçirdi. Militanlar önceki gün de Afganistan'ın İran sınırındaki Nimruz vilayetinin merkezinin kontrolünü sağladı. Militanlar, hapishanedeki tutukluları salıverdi Görgü tanıklarının ifadesine göre, militanlar, Kunduz'u ele geçirdikten sonra hapishanedeki tutukları salıverdi. Taliban'dan yapılan açıklamada ise militanların Kunduz ve Sar-i Pul merkezlerini ele geçirdikleri, Tahar'ın merkezine doğru ilerlemenin devam ettiği öne sürüldü. Euronews Türkçe

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