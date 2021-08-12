Taliban, Afganistan'ın Gazne kentini ele geçirdi

Taliban, başkent Kabil'e 130 kilometre mesafedeki Gazne kentinin merkezinde kontrolü ele geçirdi.

Örgütün ilerleyişi, bir Amerikan istihbarat raporunun 'Taliban'ın 3 ay içerisinde Kabil'i ele geçirebileceği' yönündeki değerlendirmeden bir gün sonra geldi. Birçok tarihi yapının bulunduğu ve bazılarının UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olan Gazne kentinin alınmasıyla birlikte Taliban, son bir hafta içerisinde Afganistan'ın 9'uncu vilayetini ele geçirmiş oldu. Üst düzey bir güvenlik yetkilisi, Taliban'ın Kabil Kandahar arasındaki otoyol üzerinde bulunan Gazne'yi ele geçirdiğini ve 'şiddetli çatışmaların ardından tüm devlet daireleri ve merkez karargahı işgal ettiğini' söyledi. Kimliği açıklanmayan yetkili, "Vali de dahil olmak üzere tüm hükümet yetkilileri Kabil'e tahliye edildi." dedi. Gazne İl Meclisi üyesi Amanullah Kamrani AP'ye yaptığı açıklamada, şehir dışındaki iki üssün hükümet güçlerinin elinde kaldığını söyledi. Euronews Türkçe

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