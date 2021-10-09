Taliban IŞİD ile mücadelede ABD ile iş birliği yapmayacak

Afganistan'da devlet yönetimini geçtiğimiz ağustos ayında ele geçiren Taliban örgütü, ülkedeki IŞİD militanlarıyla mücadelede Washington hükümetiyle iş birliği yapmayacağını açıkladı.

Taliban ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) bazı üst düzey yetkililer, Afganistan’daki aşırılık yanlısı grupları kontrol altına alma ve yabancı uyruklu kişilerin ülkeden tahliyesi gibi konuları konuşmak için Katar'ın başkenti Doha'da 2 gün sürecek bir görüşme yapacak.

ABD ile Taliban yönetimini ilk kez bir araya geleceği görüşmeler hakkında konuşan Taliban’ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Doha Anlaşması'nın da gözden geçirileceğini açıkladı.

Şahin, IŞİD ile mücadelede Taliban'ın bağımsız hareket edeceğini ve bu güce sahip olduklarını belirterek, yabancı uyruklu kişilerin Afganistan'dan tahliyesinde esneklik sağlayacakları söyledi. Normal şartlarda yabancı birliklerin Afganistan’dan çekilme süreci 31 Ağustos tarihinde tamamlanmıştı.

ABD tarafıysa söz konusu görüşmenin, Taliban'ın resmi olarak Washington tarafından tanınacağı anlamına gelmediğini kaydetti.