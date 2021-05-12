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12 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

'Tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyoruz'

12 Mayıs 2021, Çarşamba 01:59
Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail ve Filistin'in "tam ölçekli bir savaşa doğru sürüklendiği" uyarısı yaptı.

Wennesland, Twitter hesabından "Yangını derhal söndürün, tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyoruz." açıklamasında bulundu.

Tüm tarafların gerginliği azaltma sorumluluğu taşıdığını ifade eden Wennesland, "Gazze'de yıkıma sürükleyen savaşın bedelini halk ödüyor." değerlendirmesi yaptı.

Kudüs'teki gerginlik

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu tahliye nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun hava saldırılarında Filistin Sağlık Bakanlığına göre 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistinli hayatını kaybetti, 152 kişi ise yaralandı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.

İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

AA

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  • Adem

    12.5.2021 03:41:19

    Türkiye Filistine sınır olmadan bu savaşın sonuçları belli.2011 den sonra önce Esad ı devirmek istedik.Ardından Ürdüne girecektik ve İhvanların Mısır ınıda Filistin le beraber himaye edecektik.Suriye sayemizde boşaldı Ürdün yerinde İhvanların canına okudular.Fatihimi ze o günler de çözecek daha büyük sorun gerekliydi.Ortadoğu Fatihiydi O.Adamlar hep Ramazanda saldırıyor.Hadi görelim Bayraktarlarını.Yada Sedat Pekere burada bi şans ver.Hadi çöz de görelim Fatihim.yap bi ilüzyon daha inanmayan ne olsun.

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