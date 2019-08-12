Tansiyonun yükselmesinden İsrail sorumlu

Arap Birliği, bölgede tehlikeli şekilde tansiyonun yükselmesinin sorumluluğunun İsrail hükümetine ait olduğu söyledi.

Arap Birliği, İsrail polisinin fanatik Yahudiler eşliğinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesi ve Filistinlilere saldırmasına ilişkin, “Tel Aviv yönetiminin Harem-i Şerif yönelik uyguladığı siyasetin yansıması” değerlendirmesinde bulundu. Arap Birliği tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, “İşgal güçlerin talimatıyla meydana gelen olay, İsrail’in Yahudilerin Harem-i Şerif’teki varlığını normalleştirme ve İslam varlığını da daraltmayı hedefleyen siyasetini yansıtıyor” ifadesi kullanıldı. Söz konusu olayın, bayram namazı için hazırlıkların yapıldığı mübarek günlerde gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, bölgede tehlikeli şekilde tansiyonun yükselmesinin sorumluluğunun İsrail hükümetine ait olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Barbarca politikalar bölgedeki fanatizmin ateşini fitilliyor ve Kudüs kentinde dini çatışma çıkması tehdidine yol açıyor.” ifadesine yer verildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs’teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994’te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa’yı ziyaret eden Yahudiler, 2003’ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail’in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor. İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor. Kahire - aa

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İsrail’i kınamayan ülkelere kınama

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, bazı ülkeleri, siyonist projeye hizmet etmekle suçladı. Karadaği açıklamasında, “Siyonistler her gün biraz daha cüretkar bir şekilde kutsal mekanlarımıza saldırıyor ve hiçbir ülke liderinden de bir kınamayla karşılaşmıyorlar. Hatta bu ülkeler siyonist projeye hizmette had safhaya varmış durumdalar.” ifadesini kullandı. İstanbul - aa