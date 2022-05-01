Tayvan'da günlük vaka sayısı en yüksek seviyede

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da günlük Kovid-19 vakalarının sayısı, 15 binin üzerine çıkarak salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 15 bin 33, dış kaynaklı 116 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 kişi öldü.

Ölen iki kişinin 80'li yaşlarda bir kadın ve bir erkek ile 60'lı yaşlarda bir kadın olduğu, erkek hastanın Kovid-19'a karşı aşılanmadığı, iki kadın hastanın ise tek doz aşılandığı bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da, mart sonundan itibaren vakaların artması dikkati çekiyor.

Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu Ada'da günlük vaka sayısı salgının başından bu yana ilk kez 15 bini aştı.

Günlük vaka sayısı, 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken, 21 Nisan'da 3 bin, 23 Nisan'da 5 bin, 28 Nisan'da ise 10 bin eşiğini geçmişti.

Salgın dalgasının, Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi, Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu tahmin ediliyor.

Ada'da 1 Ocak-29 Nisan döneminde tespit edilen toplam 74 bin 976 vaka arasında yalnızca 22'sinin durumunun ağır olduğu, 185 vakanın ise orta düzeyde hastalık belirtisi gösterdiği kaydedildi.

Tayvan'da bugüne kadar 132 bin 955 vaka görüldü, virüs nedeniyle 868 kişi öldü.